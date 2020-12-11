Россия делает масштабные инвестиции в подготовку IT-специалистов, но дефицит кадров сохранится еще несколько лет, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

«Мы стремительно растем по количеству, у нас контрольные цифры приема в вузы [по IT-специальностям] увеличены в три раза на горизонте до 2024 года — с 40 тысяч до 120 тысяч человек. Дефицит все равно будет, он будет огромным, но мы его очень сильно сокращаем, то есть такого масштаба инвестиции в подготовку кадров не было никогда», — сказал он, выступая на VII конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес».

Песков отметил, что Россия в ближайшие годы будет ограничена во внедрении технологий искусственного интеллекта в разных отраслях из-за состояния базовой инфраструтктуры. Говоря о качестве отечественных IT-кадров, Песков упомянул, например, тот факт, что, согласно исследованию Coursera, Россия заняла первое место в мире по качеству кадров, работающих с данными.