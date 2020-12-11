Порядка трети российских компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2021 году, выяснил сервис «Работа.ру». В соответствующем опросе приняли участие более 1,5 тыс. человек (представители компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты) из всех регионов страны.

Повышение зарплат сотрудникам в 2021 году планируют 32% российских работодателей. Кроме того, 35% представителей бизнеса отметили, что в наступающем году будут расширять штат.



В число ключевых планов российских компаний на 2021 год вошло открытие новых направлений деятельности — это отметили 35% опрошенных. Четверть участников исследования уточнили, что их компания сосредоточится на одном направлении бизнеса. 23% компаний планируют активное обучение сотрудников, 19% увеличат бюджет на рекламу и маркетинг, 15% введут новую систему премирования сотрудников, 9% расширят список нематериальных бонусов. В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали, что пока не планируют изменений на 2021 год. Вопрос предусматривал возможность множественного выбора вариантов.