Министр экономического развития России Максим Решетников утвердил федеральную адресную инвестиционную программу на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Объем средств на 2021 год составляет 846,3 млрд рублей (на 1% больше объема 2020 года), на 2022 год — 885,8 млрд, на 2023 год — 925,8 млрд, уточняется в сообщении МЭР.

В рамках ФАИП предусмотрена реализация более чем 1,1 тыс. инвестиционных проектов, включая свыше 1 тыс. адресных объектов капитального строительства. В их числе как минимум 88 объектов в сфере здравоохранения, включая 17 онкологических центров, три инфекционные и четыре туберкулезные больницы. Запланировано более 50 объектов федеральных и региональных аэропортов (Московский транспортный узел, Новосибирск, Магнитогорск, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Грозный). Начнется и продолжится строительство и реконструкция более чем 60 объектов морского и речного транспорта, как минимум 121 участка автомобильных дорог федерального значения, мостов и путепроводов. Планируются берегоукрепление и защита от наводнений, в том числе в Комсомольске-на-Амуре; строительство и реконструкция более чем 40 образовательных учреждений, 30 крупных объектов в сфере культуры и 20 объектов в сфере спорта.

В МЭР указывают, что ежегодно в ФАИП включается не больше 100—150 новых объектов; остальные объекты являются переходящими, то есть относятся к уже реализуемым в рамках программы проектам. При этом вводится в эксплуатацию ежегодно 200—300 объектов, что, как подчеркивают в ведомстве, способствует уменьшению объемов незавершенного строительства.

Цель ФАИП — создание условий для ускорения социального развития страны, включая развитие системы здравоохранения, образования, культуры, обеспечение жильем граждан, улучшение демографической ситуации, создание условий для экономического роста за счет развития транспортной, инженерной, информационно-коммуникационной, производственной инфраструктуры, отмечается в сообщении МЭР.



Параметры ФАИП соответствуют проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и предложениям главных распорядителей средств федерального бюджета по адресному распределению бюджетных ассигнований.