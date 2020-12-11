Больше половины посещаемости российских коммерческих сайтов приходится на переходы из поисковых систем.
Алгоритмы ранжирования и структура выдачи «Яндекса» и Google стремительно меняются, а продвигать коммерческие сайты в поиске, особенно некрупные, становится все сложнее.
Наши партнеры, агентство «Ашманов и партнеры», проводят анонимный опрос среди банковских маркетологов на тему того, какое влияние поисковые системы оказывают на развитие финансовых сайтов.
Участие в опросе поможет выяснить:
- Растет ли посещаемость из поиска у игроков рынка в целом и по категориям (маркетплейсы, банки и т. д.).
- Как меняется стоимость привлечения клиента из поиска.
- Какие факторы влияют на эффективность продвижения.
- Какие есть точки роста посещаемости из поиска.
- Как пандемия повлияла на посещаемость и объем заявок.
- Как игроки оценивают результаты digital-маркетинга и т. д.
Результаты исследования помогут игрокам рынка в принятии маркетинговых решений. Вы можете пройти опрос онлайн, это занимает 5—10 минут.
Опрос проводит компания «Ашманов и партнеры» при информационной поддержке Банки.ру.
Важно! Опрос проводится анонимно. Мы не собираем контакты, имена участников и компаний. Данные используются для аналитических целей.