Цена акций американской компании Airbnb, которая является оператором одноименного сервиса аренды жилья, в день первоначального публичного размещения на бирже выросла более чем в два раза, достигнув 144,71 доллара к закрытию торгов в четверг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные электронной биржи NASDAQ.

При этом первоначальное предложение составляло 68 долларов за акцию. Однако уже к открытию торгов они продавались за 146 долларов, а в течение дня котировки поднимались до 165 долларов. Цена за акцию к закрытию торгов — 144,71 доллара — превысила цену при первоначальном предложении на 112,81%, что стало одним из сильнейших взлетов в истории американских бирж.

Стоимость Airbnb, соответственно, также выросла более чем в два раза. Как уточняет New York Times, с учетом опционов и запрещенных к продаже акций она превысила 100 млрд долларов. Компании удалось привлечь 3,5 млрд, хотя всего десять дней назад ее представители рассчитывали лишь на 2,8 млрд долларов.



Airbnb сумела показать удвоение стоимости, выйдя на биржу в конце года, который был крайне неблагоприятным для самой компании. Пандемия коронавируса серьезно ударила по туризму, существенно снизив объемы аренды жилья путешественниками.