Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает проект стратегии развития интеграции в рамках Евразийского экономического союза до 2025 года, который предусматривает формирование общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также создание единого цифрового пространства.

«Мы поддерживаем подготовленный правительствами «пятерки» проект стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года, предусматривающий завершение формирования в рамках ЕврАзЭС общего рынка товаров, услуг, капитала, рабочей силы, а также единого цифрового пространства», — сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит по видеосвязи.

По словам главы РФ, это нацелено на стимулирование роста экономик государств, входящих в ЕАЭС, и повышение благосостояния и качества жизни граждан. Президент также назвал приоритетом для Евразийского экономического союза работу по недопущению затяжного негативного влияния пандемии коронавируса на экономику, отметив, что странам «пятерки» необходимо для этого еще больше сплотиться и активизировать процесс интеграции.

Путин отметил, что пандемия оказала негативное влияние на положение дел в экономике и социальной сфере государств союза: наблюдается спад валового внутреннего продукта, объемов торговли, промышленного производства. «Все это сказывается на уровне занятости, на безработице. Поэтому перед всеми нами, перед всеми странами ЕврАзЭС, наряду с заботой о жизни и здоровье людей, конечно, в числе приоритетов стоит и задача сделать так, чтобы нынешние экономические неурядицы не приобрели затяжной и долгосрочный характер», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что это побуждает страны ЕАЭС «еще больше сплотиться, еще более энергично заниматься выправлением ситуации, решением вопросов экономического восстановления и развития, активнее продвигаться по пути интеграционного строительства».