Руководство Кубы в январе 2021 года начнет реформу финансовой системы республики, подразумевающую вывод из обращения кубинского конвертируемого песо, одной из двух официальных национальных валют на острове, который существует с 1994 года. Об этом в четверг в эфире государственного телевидения сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель, передает ТАСС.

«Созданы все условия для начала упорядочивания денежной системы с 1 января 2021 года с единым обменным курсом: 24 кубинских песо за доллар», — заявил глава государства.



Куба с 1994 года имеет две официальные валюты: кубинский песо и кубинский конвертируемый песо, который с момента введения был предназначен для замены доллара США на территории республики. Официальный обменный курс конвертируемого песо для граждан на настоящий момент — один доллар или 24 кубинских песо. Для предприятий — один доллар или один кубинский песо.