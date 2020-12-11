Жители столицы получили возможность оплачивать стоимость годового резидентного парковочного разрешения непосредственно при обращении в один из офисов «Мои документы» в Москве, сообщает пресс-служба СберБанка. Теперь для этого не надо получать квитанцию и обращаться с ней в отделение банка. Новая услуга доступна во всех действующих на территории города центрах госуслуг.

«Как и прежде, оплачивать резидентную парковку на столичных улицах можно в приложении «Сбербанк Онлайн» и через наши банкоматы, многие из которых доступны в режиме 24/7, а также в офисах банка. Но с декабря этого года все желающие также могут произвести необходимый платеж при помощи POS-терминала СберБанка сразу при оформлении парковочного разрешения у специалиста центра госуслуг. Это делает получение необходимой услуги еще более оперативным и комфортным», — комментирует вице-президент СберБанка — председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

Ранее, в декабре 2019 года, Московский банк СберБанка реализовал возможность безналичной оплаты государственных услуг и ряда платежей во всех столичных центрах «Мои документы». Посетители центров сразу во время приема могут оплачивать госпошлину. Для этого им больше не нужно покидать специалиста или разбираться в платежных квитанциях и реквизитах, достаточно приложить банковскую карту или мобильный телефон с приложением к POS-терминалу, расположенному в окне обслуживания.