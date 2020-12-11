Рассмотрение дела об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которое должно было состояться в Вестминстерском магистратском суде Лондона 11 декабря, перенесено на 15 марта 2021 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Заседание суда вновь отложено. Новое слушание состоится 15 марта, чтобы определить дальнейший ход рассмотрения дела», — заявил ТАСС адвокат Тинькова Алекс Бейлин. Ранее он запросил суд об очередном переносе рассмотрения дела со ссылкой на заключение врача бизнесмена, в котором сообщается о серьезных осложнениях после лечения.

Таким образом, административное слушание, изначально запланированное на конец апреля, переносится в шестой раз. При этом четыре раза новая дата назначалась еще до начала судебного заседания. В ноябре фамилия бизнесмена фигурировала в списке из около 20 дел об экстрадиции, которые лондонский суд должен был рассмотреть, однако в итоге этого не произошло и дело было исключено из рассмотрения.

В конце февраля налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. По утверждениям американской стороны, он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Совокупно по выдвинутым обвинениям в США ему грозит до шести лет тюремного заключения.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, в котором рассматривается дело, отпустил бизнесмена под залог 20 млн фунтов стерлингов (36 млн долларов). Его обязали сдать в полицию свои паспорта РФ и Кипра, а также имеющиеся у него итальянские документы и не покидать пределов Лондона и его окрестностей.