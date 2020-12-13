Спрос россиян на отдых в Москве и Санкт-Петербурге во время новогодних праздников в этом году резко сократился: бронирование гостиниц в конце ноября — начале декабря показывает результаты соответственно в 1,5 раза и на треть меньше, чем в прошлом году. При этом почти вдвое увеличилась выручка отелей и баз отдыха в Подмосковье и Ленобласти, свидетельствуют данные эквайрингового бизнеса ВТБ.



Согласно исследованию, в этом году интерес путешественников к традиционно самым популярным направлениям для встречи Нового года — Москве и Петербургу — значительно снизился. На бронирование московских гостиниц, по статистике эквайринга ВТБ, за три недели будущие гости столицы потратили около 150 млн рублей, что на 45% меньше, чем годом ранее. На 34% — до 136 млн рублей — снизилась к прошлому году выручка отелей в Петербурге, где на период новогодних каникул вводятся строгие ограничения на работу заведений общепита и учреждений культуры.



Одновременно зафиксирован значительный рост спроса на отдых в Московской и Ленинградской областях. В Подмосковье сумма бронирования гостиниц составила 75 млн рублей, это на 86% больше, чем годом ранее. В Ленинградской области спрос вырос к прошлому году на 73%.

Кроме столичных направлений россияне традиционно уделяют внимание горнолыжным курортам, которые в этом году ожидают пика популярности. Спрос на гостиницы Горного Алтая вырос по сравнению с прошлым годом в 3,5 раза, на горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области — на треть. На бронирование гостиниц в Сочи на новогодние каникулы россияне уже потратили свыше 120 млн рублей — на 53% больше, чем за этот же период годом ранее.

Из других регионов наиболее заметный рост спроса показали гостиницы Нижнего Новгорода (+73%) и Екатеринбурга (+44%). Выручка отелей в Казани, по статистике эквайринга ВТБ, в этом году пока остается на прежнем уровне, а вот Владивостока и Ставрополя — демонстрирует снижение.

«Границы со многими странами закрыты, и большинство россиян в преддверии новогодних каникул переориентировались на внутренние направления. Пользуются повышенным спросом как горнолыжные курорты, так и города, которые обычно рассматривались для отдыха выходного дня. Ожидаем, что в этом году из-за режима ограничений серьезно сократит свою выручку гостиничный бизнес двух столиц. По-прежнему нет притока иностранных туристов, а изменения в работе ресторанов, музеев, театров и сокращенная программа новогодних гуляний заставляют региональных туристов выбирать альтернативные места отдыха», — комментирует руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.