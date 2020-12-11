Бундестаг Германии (парламент) принял в пятницу в окончательном чтении проект бюджета на 2021 год, сообщает агентство DPA .

За новый бюджет проголосовал 361 депутат, против — 258 парламентариев. Воздержавшихся не оказалось.

Бюджет на следующий год составит 498,6 млрд евро. Из них — 179,8 млрд евро в виде долговых заимствований. Для этого бундестагу пришлось приостановить действие механизма ограничения государственной задолженности.

В текущем году долги федеративной республики составили 218 млрд евро — это самый крупный показатель за всю историю ФРГ. До этого — с 2015 года — республика принимала бездефицитный бюджет и не брала никаких займов.