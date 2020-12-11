Справедливый диапазон цен на нефть находится в интервале от 40 до 60 долларов за баррель, следует из презентации к докладу заместителя министра энергетики России Павла Сорокина, с которой он выступил на конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес».



Согласно презентации, превышение отметки цены нефти в 60 долларов в 2030 году может привести к перепроизводству из-за начала разработки глубоководных запасов в Канаде, трудноизвлекаемых запасов США, России, а также ресурсов Арктики.

«Тут важен этот график, кривая предложения (в презентации. — Прим. ТАСС), которая показывает, в каком диапазоне цен мы можем производить свои запасы. Здесь видно, что если мы сегодня находимся на достаточно конкурентоспособном уровне, у нас большая часть запасов находится в диапазоне от 10 до 35 долларов за баррель, то на графике часть наших трудноизвлекаемых запасов находятся уже в его конце. Они требуют цены больше 70—75 долларов, чтобы их разрабатывать, но в этом диапазоне открывается потенциал у очень большого количества запасов, конкуренция возрастет кратно», — сказал Сорокин.

«Это означает, что ресурсов в мире хватает. Когда они будут разрабатываться — вопрос цены. Нам нужно повышать эффективность, чтобы оставаться конкурентоспособными», — подчеркнул он.

В презентации Сорокина указано, что в российской Арктике сосредоточено порядка 100 млрд тонн запасов, в глубоких горизонтах Западной Сибири — 25 млрд тонн. Их добыча крайне сложна из-за суровых природно-климатических условий, импортозависимости, высоких трат на освоение, отсутствия эффективных технологий поиска и оценки.

«Качество ресурсной базы, с которой нам приходится работать в нашей отрасли, постоянно падает. Мы каждый год видим стопроцентное или более высокое восполнение запасов, но размер открываемых новых месторождений падает, это значит, что ресурсная база, которая ставится на баланс, часто нерентабельна и трудна в разработке», — отметил Сорокин.