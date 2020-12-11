Более трети россиян (38%) могут позволить себе купить только продукты и одежду, тогда как приобретение крупной бытовой техники для них является проблемой, а для 28% затруднительна даже покупка одежды, сообщили в ВЦИОМ.



Более трети, или 38% россиян, отметили, что денег им хватает только на продукты и одежду, но покупка крупной бытовой техники и мебели проблематична. При этом 21% опрошенных могут без труда купить холодильник, телевизор, мебель, но на большее у них денег нет. Без труда способны купить автомобиль, но не большее, 4% респондентов. Могут позволить себе все лишь 2%.

Из всех опрошенных 28% указали, что на продукты им денег хватает, но покупка одежды уже затруднительна. Еще 6% не могут купить даже продукты.

В числе товаров, имеющихся в семье, респонденты чаще всего указывали холодильник, телевизор, стиральную машину, пылесос, смартфон, микроволновую печь, компьютер или ноутбук, оборудование для подключения к Интернету и мультиварку.

Исследования проводились в 2020 году методом формализованного телефонного интервью, объем выборки составил 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, погрешность равна 2,5%.