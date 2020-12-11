Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 1 копейку к предыдущему закрытию и составил 73,06 рубля. С начала торговой сессии было проведено 44 тыс. сделок на 2,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 72,85—73,415 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,4525 рубля, уменьшившись на 22 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,3 тыс. сделок на 297,2 млн евро по курсам от 88,43 до 88,9725 рубля за евро.

К вечеру рублевые пары успокоились, волатильность сошла на нет, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США торгуется по 73,03 рубля и может далее двигаться в коридоре 73—74 рублей, хотя при текущем состоянии отечественной экономики его самые здоровые рамки — это 77—78 рублей. Евро торгуется по 88,58 рубля и может оставаться внутри значений 88,5—90 рублей. За неделю доллар «похудел» на 1,6%, евро — снизился на 1,55%», — комментирует эксперт.