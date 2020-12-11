Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в пятницу рекомендовал принять в первом чтении проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях о штрафах до 50 тыс. рублей за разглашение информации ограниченного доступа, в том числе персональных данных.

Инициативой предлагается увеличить штрафы за разглашение «информации ограниченного доступа» до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс.) и до 50 тыс. для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).



Под это понятие подпадает достаточно много различных данных, например, коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и многие другие.

Законопроект был поддержан правительством РФ.