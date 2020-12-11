Банк «Тинькофф» устранил сбой в работе мобильного приложения. Об этом сообщил ТАСС представитель кредитной организации.
«Все неполадки устранили», — сказал он.
Ранее в пятницу в работе сервисов банка «Тинькофф» наблюдались сбои, согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
В пресс-службе банка уточняли, что ряд клиентов столкнулись с затруднениями в работе мобильного приложения на OS Android. Они были связаны с интерфейсом приложения, в частности с отображением информации по счетам.
В «Тинькофф» отмечали, что сбой затронул около тысячи пользователей.