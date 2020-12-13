Власти Великобритании рекомендовали супермаркетам создать запасы продовольственных товаров на случай, если соглашение о свободной торговле с ЕС не будет заключено. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times .

По ее данным, помимо продовольствия, торговым точкам следует обеспечить шестинедельный запас лекарственных препаратов, медицинских приборов и вакцин. Как утверждает газета, обеспечение запасов необходимо, так как после объявления о провале переговоров по торговой сделке среди населения может возникнуть паника.

В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что позиции ЕС и Великобритании остаются фундаментально различными по ряду вопросов. Она заявила, что крайний срок для завершения переговоров о свободной торговле — это воскресенье, 13 декабря. Пока и Брюссель, и Лондон утверждают, что не будут пытаться вновь отсрочить завершение переговоров.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет консультаций по поводу условий выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого европейского рынка. До конца переходного периода, продлевать который британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.