Президент России Владимир Путин потребовал за неделю принять меры для прекращения роста цен на продукты.



«Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», — заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам 9 декабря. Эта запись показана в воскресенье в эфире программы «Москва. Кремль. Путин » на телеканале «Россия-1 ».

Президент указал, что «наибольшие темпы роста в мире отмечаются на растительное масло — 30,8%», при этом в РФ цены на него выросли на 23,8%. «Значит, есть еще куда расти. На зерновые — 19,9%, да? А у нас макаронные изделия — 10,5%, хлебобулочные — 6%. Если не остановить, будет расти дальше!» — сказал Путин.

«А вы мне рассказываете сказки, что вы поработали с экспортерами и производителями. Ваша работа здесь ни при чем! Поэтому я рассчитываю на эффективные меры и результат в самое ближайшее время!» — обратился глава государства к участникам совещания.

Путин считает недопустимым значительный рост цен на такие продукты, как макароны, сахар и мука. Власти должны своевременно реагировать на подобные ситуации, подчеркнул глава государства.



Как отметил президент, цены на «макаронные изделия выросли на 10,5% и продолжают подрастать». «Ну это недопустимо! При таких урожаях! То же самое и по сахару. Да, он снизился. Но вы же сами сказали, что достаточен для внутреннего потребления. Ну и потребляйте внутри!» — заявил глава государства.

Путин добавил, что цены на муку выросли почти на 13%. «Что, я не знаю, что ли, кто вывозит? И вы знаете! — заметил он. — Только реагировать надо своевременно, вот о чем речь».

Президент России жестко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания.

Путин указал, в частности, на рост цен на сахар в течение нескольких месяцев. «Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины, а вы мне сказки рассказываете здесь», — отреагировал президент на доклад Решетникова.

«По маслу подсолнечному что вы предлагаете делать? На конечный продукт вы не хотите пошлины вводить? А на какой продукт вы хотите вводить пошлину? Как долго вы с этим экспериментировать будете, вот что я хочу понять», — сказал чиновнику глава государства.

Во время совещания глава МЭР РФ доложил, что по итогам года инфляция в РФ ожидается на уровне 4,8%, то есть ощутимо превысит целевую инфляцию. Основной вклад в этот показатель вносят продовольственные товары. «Мы ведем мониторинг, у нас для мониторинга подключен весь аппарат контрольно-кассовой техники. То есть мы видим прямо, где и какие цены есть, и мы этот вопрос на оперативных совещаниях в правительстве сейчас также рассматриваем», — пояснил министр.

«Смотрите, Максим Геннадьевич, вы сказали: мы ведем мониторинг. А рост цен на сахар происходит в течение нескольких месяцев. Мы же понимаем, что в этих условиях падает покупательная способность населения, постоянно об этом говорим. Реально располагаемые доходы упали на 4,3%. А цены на сахар выросли на 71% с лишним», — отметил Путин. «Что вы там будете делать? Собрания проводить, да? И возлагаете надежды на антимонопольную службу», — посетовал президент.

Рост цен на продукты питания в России вызван экономическими причинами, он не имеет отношения к пандемии и уровню производства, заявил президент РФ.



Как считает глава государства, в основе этого лежат «чисто экономические причины». «При чем здесь пандемия? Она вообще не имеет никакого отношения! — заметил Путин. — Только усугубляет наше с вами положение в глазах граждан».