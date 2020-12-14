Бизнес может зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на два источника, которые участвуют в совещаниях по стабилизации цен с ведомствами (Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, ФАС). Речь идет о 95 рублях за литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителей и 110 рублях — на полке, а также о 36 и 45 рублях за один килограмм сахара соответственно, сообщалось ранее.

По словам собеседников, новая договоренность будет закреплена в форме соглашения между компаниями. Один из источников добавил, что стороны, по сути, обсуждают государственное регулирование цен. И основной риск здесь — зафиксировать стоимость продукции на том уровне, который не выгоден производителям. В таком случае они могут приостановить поставки товаров в торговые сети, а это значит, что дефицит сахара и подсолнечного масла может стать вполне реальной проблемой. Важно, с одной стороны, «не прижать» производителей, а с другой — не дать им повышать цены бесконечно в попытке компенсировать будущие возможные потери.

Многие производители поддерживают новый формат работы, сказал исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По его словам, в организации рады, что государство наконец вмешается в процесс ценообразования. По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, согласно данным на ноябрь 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года, из базовых продуктов питания на полке увеличились в цене две позиции — сахар и подсолнечное масло. Триггером роста стали поставщики этих товарных групп, которые подняли закупочные цены на них более чем в два раза.

СМИ: правительство установит предельные цены на сахар и подсолнечное масло На совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова было решено ограничить цену сахара уровнем в 45 рублей за килограмм в рознице, подсолнечного масла — 110 рублей за литр.

В среднем по России затраты россиян на покупку основных продуктов питания в воскресенье, 13 декабря, по отношению к среде, 9 декабря, не изменились. Об этом свидетельствуют оперативные данные «Платформы ОФД». Так, средний чек покупки сахара-песка и хлеба (дарницкого) в воскресенье составил 55 рублей за упаковку и 28 рублей соответственно, эти величины не изменились по сравнению с 9 декабря. Средняя стоимость приобретения подсолнечного масла увеличилась лишь на 2 рубля до 103 рублей, пшеничной муки — на 3 рубля до 70 рублей.

По словам экспертов, госрегулирование может лишь временно смягчить проблему. Ведь производители стремятся к экспортной активности на фоне низкого предложения и высоких цен на мировом рынке. Но одними ограничительными мерами проблему не решить, ведь Россия пытается поддерживать честные рыночные отношения. Производители пообещали снизить оптовые цены, но это не значит, что цены на полке упадут автоматически, считают эксперты.

Позже в понедельник, 14 декабря, агентство ТАСС передало со ссылкой на свой источник, что соглашения торговых сетей с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен будут заключены 18 декабря. Также сообщается , что первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов 14 декабря на первом заседании межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на базовые продукты поручил проводить ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары (прим. Банки.ру).