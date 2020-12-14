Требования к коммерческим системам, изложенные в законопроекте о биометрии, подготовленном ко второму чтению, излишне строги и могут сделать их невыгодными. Об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на мнение банкиров в частных беседах.

Как следует из письма в правительство Минцифры, ЦБ и ФСБ согласовали последний вариант законопроекта, расширяющего сферы применения биометрических данных. В Банке России сообщили, что принятие законопроекта позволит расширить возможности единой биометрической системы (ЕБС) как с точки зрения услуг и сервисов, которые организации смогут предоставлять клиентам с помощью биометрии, так и с точки зрения самих участников рынка. Так, сбор биометрии будет осуществляться только после идентификации гражданина при личной явке в офис банка или МФЦ. Также в документе вместо граждан России теперь указаны физические лица, а вместо банков — организации финансового рынка. Наряду с ЕБС можно будет использовать и коммерческие биометрические системы.

Юрлица смогут удаленно открывать счета по биометрии По мнению экспертов, проверка личности представителя юрлица крайне востребована банками, особенно механизм нужен новым компаниям.

По словам директора по стратегическим проектам Института исследований Интернета Ирины Левовой, предлагаемые в поправках требования к коммерческой биометрии слишком строгие и чрезмерно подробные для уровня федерального закона. Проектом также предполагается, что при использовании коммерческой биометрической системы организация должна сверяться с ЕБС. Это создает риск, что использование собственных систем окажется невыгодным, потому что обращение в ЕБС платное, отметила Левова. В законопроект вносится обязанность коммерческих систем отдавать качественные биометрические данные в ЕБС, что нарушает принцип конкуренции, считает она.

Банкиры в частных беседах также указывают на то, что вносимые изменения ужесточают требования к участникам взаимодействия с ЕБС. Кроме того, само физлицо для удаленной идентификации и аутентификации должно обладать специальными шифровальными средствами и с определенным периодом являться в места сбора биометрии для повторной сдачи данных, что не повышает привлекательность использования ЕБС, пояснили собеседники издания. Повышенные требования к обработке биометрических данных и низкий спрос на услугу не способствуют развитию собственных биометрических программ банков, отметил представитель крупного банка. По его мнению, это очень дорогие технологии, которые нужны не банкам, а правоохранительным органам.