Рубль в настоящий момент недооценен и имеет потенциал к укреплению до 65—66 рублей за доллар, заявил в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.



«Рубль недооценен. Следующий год станет годом сырьевых товаров, здесь у России есть большие мощности, которые принесут ей преимущество», — считает Якобсен.

«Торговать парой USD/RUB (доллар/рубль) относительно легко, потому что мы знаем, где остановиться: если два дня закрытие было выше 83 рублей за доллар, надо выходить. Но пока я бы занял длинные позиции по отношению к рублю, поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65—66 рублей», — сказал Якобсен.