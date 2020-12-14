Восточно-Карибский верховный суд Британских Виргинских островов по ходатайству «ВЭБ.РФ» постановил арестовать принадлежащие Украине акции судоходной компании Fishing Company S.A., которая находится в ведении Государственного рыболовного агентства Украины. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ВЭБа.



Решение суда было вынесено 10 декабря. Как отметили в госкорпорации, это постановление стало результатом вынесения 10 апреля текущего года Стокгольмским арбитражом двух отдельных арбитражных решений в пользу «ВЭБ.РФ». В частности, Украину обязали возместить российской госкорпорации расходы, понесенные в ходе арбитражного разбирательства по инвестиционному спору, вызванному экспроприацией дочернего банка «ВЭБ.РФ» Проминвестбанк (ПИБ).

«Однако Украина отказалась добровольно исполнить решение арбитража. 15 октября 2020 года Восточно-Карибский верховный суд Британских Виргинских островов признал и привел в исполнение решения Стокгольмского арбитражного суда на территории БВО», — говорится в сообщении.

В госкорпорации заявили, что намерены прилагать усилия по поиску и аресту имущества Украины, пока та не начнет исполнять взятые на себя обязательства. По словам главного юриста ВЭБа Игоря Краснова, «из-за нежелания украинских политиков выполнять решения международных трибуналов» эта страна может потерять весь свой рыбопромысловый флот в Юго-Восточной Азии и Западной Африке, который будет продан в счет погашения долга перед ВЭБом.



В 2017 году Украина ввела санкции в отношении банков с российским участием. Государственная исполнительная служба (ГИС) арестовала акции ПИБ, после чего на 28 августа 2019 года был назначен аукцион по их продаже. Незадолго до того ВЭБ обратился в Стокгольмский арбитраж с просьбой назначить чрезвычайного арбитра и рассмотреть вопрос о запрете Украине продавать акции. Арбитр удовлетворил ходатайство ВЭБа и запретил проведение аукциона, но продаже акций банка это не помешало. В марте 2020 года 99,77% акций Проминвестбанка продали за 268,7 млн гривен (около 715 млн рублей).