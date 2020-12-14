Клиенты Банка ДОМ.РФ могут получить потребительский кредит в мобильном приложении, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Банк ДОМ.РФ расширил возможности мобильного приложения — теперь клиенты могут не только подать заявку, но и получить кредит. Таким образом в мобильном приложении банка реализован полный цикл кредитования», — говорится в релизе.

В ноябре Банк ДОМ.РФ снизил ставки по потребительским кредитам свыше 1 млн рублей — оформить кредит можно по ставке от 6,5%. Предложение распространяется как на рефинансирование взятых в других банках кредитов, так и на нецелевые кредиты наличными.

Максимальная сумма потребительского кредита — 3 млн рублей, срок — от двух до семи лет с возможностью досрочного погашения без комиссий. Кредит доступен без залога, на любые цели, в том числе для рефинансирования и объединения в один платеж неограниченного количества авто- и потребительских кредитов, а также кредитных карт, оформленных в других банках.