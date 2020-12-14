Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,55% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 294,51 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,7% и равнялся 1 422,71 пункта.

Начнем неделю на новых максимумах, полагает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. «Учитывая внешний фон, сегодня в начале торгов ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи подняться в район 3 285 пунктов. В дальнейшем, в случае сохранения позитивных настроений на западных площадках на фоне представления нового пакета помощи американской экономике, подъем нашего рынка может продолжиться, а индекс Мосбиржи попытается подтянуться в район 3 000 пунктов», — комментирует эксперт.