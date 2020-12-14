Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник, 14 декабря, обновил исторический максимум, превысив отметку в 3 300 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 10:20 мск, индекс вырос на 0,9% и достиг 3 306,22 пункта. В то же время индекс РТС увеличился на 1,16% до 1 429,23 пункта.

Российские фондовые индексы начали сессию ростом, следуя за сохранением оптимизма на зарубежных площадках.

«Инвесторы ждут повсеместного вакцинирования, которое началось в Великобритании и США и позволяет надеяться на восстановление роста мировой экономики, толкая наверх в том числе нефтяные котировки», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

