Около 1 млрд рублей вложили россияне в программу «Авантаж-Инвест» страховой компании «Ингосстрах-Жизнь». Об этом Банки.ру сообщили в пресс-службе страховщика.

В настоящий момент по программе «Авантаж-Инвест» клиентам предлагается зафиксировать гарантированную ставку на сроки от одного года до пяти лет. Большее предпочтение клиенты отдают сроку один год. Средний чек по продукту «Авантаж Инвест» с учетом всех источников поступления составляет 720 тыс. рублей.

Флагманская линейка продуктов накопительного страхования жизни (НСЖ) «Авантаж-Инвест» была запущена в июле 2020 года. Особенность программы — в высоком гарантированном доходе и возможности оформления онлайн.

В компании указывают, что максимальную доходность для клиента программа дает при оформлении через официальный сайт . Максимальная доходность формируется за счет сокращения расходов на развитие традиционного канала продаж и минимизации расходов на привлечение новых клиентов.

«Помимо гарантированной доходности на высоком уровне, а доходность по «Авантаж-Инвест» выше ставок по вкладам, эта программа является программой страхования жизни, — объясняют в компании «Ингосстрах-Жизнь». — Соответственно, она предусматривает стандартные для продуктов страхования жизни привилегии: защиту капитала, адресную передачу средств, страхование жизни, юридическую неприкосновенность и налоговый вычет от государства».

В компании уточнили, что программа активно развивается в популярных мессенджерах, позволяя клиенту сэкономить время на изучении и принятии решения по покупке. Запущен чат-бот в мессенджере WhatsApp, где клиенты могут полностью пройти процесс оформления с момента консультации до получения оригиналов документов по предложенному сроку размещения. Также есть чат-боты в Telegram-канале и Facebook, оказывающие консультативные услуги по продукту. «По текущим результатам мы можем уверенно заявлять, что клиенты стали меньше бояться приобретать страховые услуги через дистанционные каналы, в том числе через популярные мессенджеры», — подчеркивают в компании «Ингосстрах-Жизнь».

Прочитать подробнее о том, чем программа «Авантаж-Инвест» отличается от других классических инвестиционных продуктов, можно в специальном «Разборе Банки.ру».