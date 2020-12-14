Банк России установил официальные курсы валют на 15 декабря.

Курс доллара понизился на 19,23 копейки, составив 72,9272 рубля (73,1195 рубля на 14 декабря). Курс евро опустился на 18,97 копейки до 88,5847 рубля (с 88,7744 рубля на 14 декабря).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 12:51 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,9 рубля (минус 4 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:51 мск стоил 88,61 рубля (плюс 20 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 72,79 до 73,11 рубля за доллар и от 88,42 до 88,78 рубля за евро.