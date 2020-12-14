Регулятор в преддверии новогодних каникул направил банкам рекомендации проинформировать клиентов об основных признаках, по которым можно распознать телефонных мошенников.

«Телефонные мошенники традиционно активизируются перед Новым годом, поэтому напомнить еще раз о том, как им противостоять, — очень важно. Сто, тысячу раз напоминать — никогда не лишнее, лишь бы люди осознали, что это может случиться с каждым, и смогли правильно поступить в случае такого звонка. Регулятор и банки должны делать сейчас все возможное, чтобы защитить сбережения людей, которые им часто давались совсем не легко», — говорит заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

Итак, основные признаки телефонных мошенников:

Неожиданный звонок или СМС от незнакомца, кем бы он ни представился — сотрудником банка, полиции или магазина, — это уже повод насторожиться. Разговор касается перевода денег, и собеседник под любым предлогом просит совершить трансакцию на какой-то безопасный счет, уплатить некий налог, бронь, штраф, заплатить аванс и так далее. Якобы очень выгодное предложение: призы, любые выплаты, уникальные условия по кредитам и депозитам, инвестиционные продукты, обещающие огромную доходность. Либо наоборот — попытки запугать возможной потерей денег. Собеседник пытается под любым предлогом узнать данные банковской карты: номер, трехзначный код на ее обратной стороне, ПИН-код, а также код из СМС или персональные данные. Моральное давление, требование немедленно принять решение о переводе денег или сообщении данных карты.

Регулятор напоминает, что настоящий сотрудник банка или любой другой организации никогда не запрашивает у человека какие-либо данные его карты. Представитель банка может связаться с клиентом при подозрении о проведении несанкционированной операции. Но и в этом случае лучше самостоятельно перезвонить в банк по номеру телефона, указанному на его сайте или банковской карте, и уточнить причину звонка.