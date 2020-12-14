Правительство продолжает поддерживать отрасли, которые пострадали от коронавирусной инфекции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Принято решение продлить программы субсидирования аэропортов и авиакомпаний и увеличить для перевозчиков размеры государственной поддержки. Соответствующие постановления правительства уже подписаны», — заявил он.

По словам Мишустина, первоначально меры поддержки авиакомпаний были рассчитаны с февраля по июль, теперь авиаперевозчики смогут рассчитывать на частичную компенсацию своих потерь и в период с августа по ноябрь. «При этом будет увеличена и ставка для расчета субсидий за каждого пассажира, который не совершил полет из-за коронавирусных ограничений. А для дальневосточных авиакомпаний станет применяться дополнительный повышающий коэффициент», — пояснил премьер-министр.

Он отметил, что аэропорты смогут подать заявки на компенсацию своих расходов еще за один месяц, ранее программа помощи ограничивалась II кварталом.

Белоусов: Кабмин пока не обсуждает второй пакет мер поддержки авиакомпаний Выделенные ранее 23,4 млрд рублей еще не использованы полностью.

«На стабилизацию работы авиаиндустрии в условиях распространения коронавируса уже выделено более 34 миллиардов рублей. Продление программ субсидирования поможет этому сектору преодолеть финансовые трудности и, самое главное, сохранить кадровый потенциал. Кроме того, правительство увеличит помощь регионам в обновлении аэропортовой инфраструктуры, которая используется для перевозки пассажиров и грузов и для обслуживания самолетов. Мы выделим дополнительные субсидии в размере около 2 миллиардов рублей. Это позволит ускорить работу по нескольким важным проектам, внесенным в государственную программу развития транспортной системы», — сообщил Мишустин.