Верховный суд Великобритании признал приемлемым и распорядился принять к производству крупнейший в истории страны коллективный иск 46 млн клиентов Mastercard, заявивших о завышении финансовой корпорацией комиссии по трансграничным операциям внутри еврозоны по дебетовым и кредитным картам в период с 1992 по 2008 год и потребовавших компенсацию в 14 млрд фунтов стерлингов, сообщает The Law Gazette.

Инициатором подачи коллективной жалобы выступил бывший глава Службы омбудсменов финансового рынка Уолтер Меррикс после того, как в 2007 году Европейская комиссия признала данную практику сбора комиссии незаконной, опираясь на положения антимонопольного законодательства содружества.

Истцы настаивают на том, что действия Mastercard отразились на расходах ретейлеров, которые, в свою очередь, переложили бремя на держателей карт, тем самым взыскивая с них «невидимый налог».

В настоящее время общая сумма исковых требований варьируется в районе 14 млрд фунтов стерлингов, что приблизительно равняется выплате 300 фунтов каждому пострадавшему британцу.

Первая попытка взыскать заявленную сумму с компании была предпринята в 2017 году. Британский Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции (CAT) оставил без удовлетворения жалобу, объяснив свое решение тем, что претензии к компании при заявленной сумме иска могут быть рассмотрены исключительно в индивидуальном порядке. Однако в 2019 году апелляционная инстанция отменила данное решение, предписав тем самым CAT принять к рассмотрению коллективный иск.

В результате спор дошел до ВС Великобритании. В ходе слушаний истцы апеллировали к принятым в 2015 году поправкам к закону о защите прав потребителей, предусматривающим взыскание ущерба с компаний, нарушающих антимонопольное законодательство, от имени всех потребителей, понесших ущерб от данных действий.

ВС Великобритании усмотрел в первоначальном решении CAT сразу несколько ошибок и предписал трибуналу принять иск к рассмотрению. «Вместо того чтобы извиниться и взять на себя ответственность за совершенные правонарушения, все, что сделала Mastercard, — зарылась головой в песок и заставила своих юристов представить то, что теперь четко и окончательно признано плохими аргументами», — прокомментировал Меррикс позицию ВС страны.

Представители компании-ответчика в свою очередь заявили, что судебное дело «в корне ошибочно», при этом отметив, что никто из якобы пострадавших британцев ранее не заявлял о своих претензиях к компании.