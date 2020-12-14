Агентство по страхованию вкладов выставляет на торги коллекционную монету — серебряный рубль Санкт-Петербургского монетного двора 1796 года с изображением императора Павла I. Монета принадлежит банку «Экспресс-Кредит», в отношении которого АСВ ведет конкурсное производство, уточняется в сообщении агентства.

«Подлинность монеты подтверждена экспертизой ФГБУ «Государственный исторический музей». Это одна из самых редких и дорогих монет в России, степень редкости — R4 (очень редкая). В государственных коллекциях аналогичная монета находится только в собрании Государственного исторического музея», — подчеркивается в релизе.

Монета представляет собой пробный портретный рубль Павла I, ее штемпель создан одним из лучших медальеров того времени — академиком Императорской Академии художеств Карлом Леберехтом, рассказывают в АСВ. Как поясняется, особая ценность монеты заключается в том, что со времен Петра I на монетах изображался профиль императора, однако Павел I отменил данную практику, заменив портрет на текст. Портретный рубль был выпущен ограниченным тиражом — серией из нескольких штук — и не пошел в обращение.

Реализация монеты будет организована в форме электронного аукциона, который состоится 2 февраля 2021 года. Прием заявок на участие в аукционе открыт, начальная цена лота — 217 млн рублей.



Торги проводятся на электронной торговой площадке Российского аукционного дома. Денежные средства от реализации имущества пополнят конкурсную массу КБ «Экспресс-Кредит» и будут направлены на удовлетворение требований кредиторов.