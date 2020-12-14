«Единая Россия» разработала законопроект, позволяющий гражданам старше 45 лет получать полную информацию о будущей пенсии через портал госуслуг, документ планируется внести в Госдуму в ближайшие дни. Об этом сообщил первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев.

«Очень важно, чтобы люди знали о том, как формируется их будущая пенсия. Заблаговременно знали, отчисляет ли работодатель взносы, или они получают серую зарплату, а потом не получат никакой пенсии. Поэтому предлагаем начиная с 45-летнего возраста человека, чтобы он автоматически через портал госуслуг раз в три года получал полную информацию о том, как формируется его страховая и накопительная пенсия», — сказал парламентарий, выступая на социальном онлайн-форуме «Единой России».

Соответствующий законопроект, уточнил Исаев, находится «в высокой степени готовности» и будет внесен на рассмотрение нижней палаты в ближайшие дни.

Председатель партии Дмитрий Медведев поддержал инициативу. «Давайте такой законопроект подготовим, коллеги из Государственной думы его примут», — отреагировал глава единороссов.