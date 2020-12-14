Еврокомиссия утвердила создание гарантийного фонда в 25 млрд евро под управлением Европейского инвестиционного банка для поддержки экономики стран ЕС в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Еврокомиссии, передает ТАСС.

«Европейская комиссия утвердила, в соответствии с правилами ЕС по предоставлению государственной помощи, создание общеевропейского гарантийного фонда в 25 млрд евро под управлением Европейского инвестиционного банка для дополнительной поддержки малых и средних предприятий, затронутых вспышкой коронавируса нового типа», — говорится в документе.



В работе фонда примут участие 21 из 27 стран ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Дания, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Финляндия, Франция, Швеция и Хорватия. Еврокомиссия ожидает, что с помощью данной гарантийной схемы удастся привлечь до 200 млрд евро частных инвестиций для поддержки предприятий в этих государствах.