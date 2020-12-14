Правительство РФ скорректировало размер субсидий на программу туристического кешбэка в 2020 году, сократив его с 15 млрд до 1,2 млрд рублей. Соответствующее постановление Кабмина опубликовано на интернет-портале правовой информации. Ростуризм предлагает направить неизрасходованные в 2020 году средства в рамках программы туристического кешбэка на ее продолжение в последующие годы.

Документ вносит изменения в распоряжение Кабмина о выделении Ростуризму из резервного фонда правительства РФ 15 млрд рублей в целях предоставления в 2020 году субсидии Национальной системе платежных карт на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги. «Слова «в размере 15 000 000 тыс. рублей» заменить словами «1 200 000 тыс. рублей», — говорится в распоряжении правительства.

Число туристов, которые смогут воспользоваться программой кешбэка в 2020 году, снижено с 3 млн до 250 тыс.

Ростуризм подвел итоги программы путешествий по России с кешбэком в 2020 году Государство вернуло людям за поездки по стране порядка 1,2 млрд рублей.

Ранее Ростуризм сообщил, что россияне в рамках программы туристического кешбэка приобрели туры на 6,5 млрд рублей, общая сумма возврата туристам составила 1,2 млрд рублей. Потенциал программы удалось раскрыть не до конца, поскольку сдерживающими людей факторами оказались сложная эпидемиологическая ситуация и, как следствие, отсутствие определенности по планам на путешествия и отдых, а также пока еще недостаточное количество массового конкурентного по соотношению цена/качество туристического продукта внутри страны, сообщал Ростуризм.