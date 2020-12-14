МТС Банк с 14 декабря повысил процентные ставки по базовой линейке розничных вкладов в рублях. «Максимальная доходность увеличилась на 0,15—0,45 процентного пункта», — указано в сообщении кредитной организации.

Клиентам доступны депозиты МТС Банка сроком от трех месяцев до двух лет, следует из релиза.

По вкладам без возможности пополнения и снятия средств «МТС Премиальный Плюс» и «МТС Доходный» максимальные ставки увеличены с 4,55% до 5% и с 4,35% до 4,6% годовых соответственно, по пополняемому депозиту «МТС Активный» — с 3,8% до 4%, по вкладам с возможностью пополнения и снятия средств «МТС Премиальный» и «МТС Свободный» — с 4,25% до 4,5% и с 3,7% до 3,9% годовых соответственно.

Оформить депозиты можно дистанционно — через интернет-банк или мобильное приложение МТС Банка, а также в любом офисе кредитной организации.



Для вкладов «МТС Доходный», «МТС Активный» и «МТС Свободный» предусмотрена надбавка к ставке в размере 0,25 п. п. при оформлении онлайн.