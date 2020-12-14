В рамках закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» подписаны первые девять соглашений. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ.

Общий объем инвестиций по подписанным соглашениям о защите и поощрении капиталовложений превышает 135,7 млрд рублей. В рамках их реализации в девяти регионах РФ будет создано порядка 6,4 тыс. рабочих мест, следует из релиза. До конца года должны быть утверждены 20 проектов с общим объемом инвестиций порядка 900 млрд рублей.

«Закон о СЗПК был принят в рамках пакета антикризисных законов, но он является системной мерой, рассчитанной на десятилетия вперед, которая укрепит позиции российской экономики в конкурентной борьбе за привлечение инвестиций», — отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Как напоминают в МЭР, СЗПК позволяет расширять горизонты планирования инвестиций до 20 лет. На срок действия СЗПК инвестору предоставляются гарантии по неувеличению ставок по налогу на имущество и налогу на прибыль, вывозной таможенной пошлины, по сохранению действующих на момент заключения СЗПК требований по землепользованию и застройке и ряд других. На три года будет отсрочено вступление в силу нормативных актов в сфере экологического регулирования.



На применение нового механизма могут претендовать проекты стоимостью от 5 млрд рублей, но для ряда отраслей экономики действуют пониженные «пороги входа»: от 250 млн — для проектов в социальной сфере, от 500 млн — в экологии, АПК, цифровой экономике, от 1,5 млрд — для обрабатывающего производства.