На Московской бирже 14 декабря стартовали торги глобальными депозитарными расписками O'Key Group S.A. Об этом в понедельник сообщила торговая площадка.

Ценные бумаги включены в котировальный список первого уровня, торги и расчеты осуществляются в российских рублях.

«В этом году на Московскую биржу пришел десяток новых компаний из разных отраслей отечественной экономики. Благодаря появлению новых эмитентов меняется отраслевая структура капитализации российского рынка — растет доля несырьевых компаний. Сегодня на Московскую биржу выходит один из крупнейших продуктовых ретейлеров России — компания «О'кей». Это дополнительная возможность диверсификации портфелей российских частных инвесторов, которых на нашей площадке уже более 8 миллионов», — комментирует председатель наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин.



ГК «О'кей» управляет магазинами двух форматов: гипермаркетами под одноименным брендом и дискаунтерами под брендом «Да!». На конец III квартала 2020 года в группу входит 182 магазина в России (77 гипермаркетов и 105 дискаунтеров). Глобальные депозитарные расписки группы обращаются также на Лондонской фондовой бирже.