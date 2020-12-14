Основатель «Трансаэро» Александр Плешаков может быть привлечен к ответственности за неуважение к суду в связи с неисполнением предписания о предоставлении МТС Банку имеющейся у него информации и документации, следует из материалов Федерального суда Флориды, с которыми ознакомилось РАПСИ.

Российский банк на основании статьи 1782 раздела 28 свода законов США добивается получения от Плешакова сведений для их последующего использования как в деле о банкротстве «Трансаэро», так и в рамках возможных разбирательств с бывшим руководством авиаперевозчика в связи с подозрениями в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.

Американский суд еще в 2017 году предписал основателю авиакомпании передать определенные сведения и дать показания для окончательного прояснения вопросов юрисдикции. Однако, как обращают внимание представители МТС Банка, их неоднократные попытки провести с Плешаковым двустороннюю встречу провалились.

В частности, по словам представителей банка, основатель «Трансаэро» неоднократно игнорировал предложение договориться о конкретных дате и месте встречи, а после «окончательного согласования даты и подтверждения своей явки в удаленном формате» не появился.

Ввиду сложившейся ситуации заявитель просит американский суд, с одной стороны, применить в отношении Плешакова меры по возмещению им расходов — МТС Банк указал около 21,2 тыс. долларов, включая гонорар адвоката. С другой стороны, заявитель просит обязать Плешакова принять участие во встрече посредством видео-конференц-связи в согласованное с адвокатами время в течение 21 дня с момента вынесения соответствующего решения.

Компания «Трансаэро», некогда один из крупнейших авиаперевозчиков в РФ, была признана банкротом в декабре 2016 года. На момент обращения в российский суд с заявлением о несостоятельности компания была должна МТС Банку более 57 млн долларов, и эту сумму банк пытается взыскать, говорится в заявлении, которое рассматривается в Федеральном суде Южного округа Флориды. Как заявляют в банке, по итогам проверки счетов и балансов авиакомпании выяснилось, что полученные от кредиторов средства незаконно из нее выводились, в том числе за счет выплаты завышенных дивидендов.

Ранее американский суд предписал бывшему заместителю гендиректора «Трансаэро» Александру Криничанскому дать показания и предоставить документы российскому банку. Интересующая МТС Банк информация касается в том числе активов Криничанского в отделениях Bank of America, Chase Bank, Citibank, TD Bank и Wells Fargo Bank.

Рассмотрев аргументы сторон в июле 2017 года, суд встал на сторону МТС Банка, указав, что Криничанский владеет во Флориде недвижимостью, двумя автомобилями, а также выплачивает в штате налог на имущество, имеет местный телефонный номер и ведет финансовые операции.

«МТС стремится получить документы и задать А. К. (Александру Криничанскому. — Прим. РАПСИ) вопросы, связанные с нарушениями в финансовой отчетности, выплатой дивидендов, перемещением средств, полученных от МТС, на личные счета в США и реинвестициями в бизнес в США», — отмечалось в судебных документах.

Между тем Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти в октябре удовлетворил заявление конкурсного управляющего ОАО «Авиационная компания «Трансаэро» о привлечении бывшего гендиректора компании Александра Бурдина к субсидиарной ответственности по обязательствам авиаперевозчика. Размер субсидиарной ответственности будет определен по окончании расчетов с кредиторами авиакомпании.

Кроме того, в российском суде на рассмотрении находится заявление ВТБ о взыскании 249,2 млрд рублей с Плешакова, бывшего председателя совета директоров Ольги Плешаковой и матери основателя авиакомпании.



Также конкурсный управляющий «Трансаэро» Алексей Белокопыт подал иск о привлечении Александра Плешакова, Ольги Плешаковой и бухгалтера Андрея Ковалева к субсидиарной ответственности. Заявитель просит суд приостановить производство по обособленному спору в части определения размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами должника. Это заявление будет рассмотрено 16 января 2021 года.