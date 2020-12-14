Минэкономразвития России направило финальный транш в размере около 1,7 млрд рублей на реализацию индивидуальных программ развития Республики Алтай, Тувы, Карелии, Калмыкии, Курганской области и Алтайского края. В общей сложности в 2020 году на все мероприятия по линии ведомства в рамках индивидуальных программ развития регионов было направлено более 6,2 млрд рублей для восьми регионов, указано в сообщении МЭР.

«Реализация индивидуальных программ развития регионов является частью общенационального плана восстановления экономики до 2024 года. Работы, которые начались в 2020 году в рамках реализации программ, позволят создать ряд инфраструктурных, производственных и социальных объектов, которые имеют значение для развития экономики и повышения качества жизни населения в регионах», — отметил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин.

За счет выделенных средств в Карелии будет построена дорожная инфраструктура для развития археологического комплекса «Беломорские петроглифы». Также ведутся работы по проектированию и строительству производственных зданий на территории промышленного парка в Петрозаводске. Кроме того, в рамках программы уже реализован ряд мероприятий, в том числе загрузка производственных мощностей Онежского судостроительно-судоремонтного завода на пять лет вперед, переданы в федеральную собственность две региональные дороги, увеличен уставный капитал госпредприятия, что позволит начать в 2021 году строительство современной роботизированной фермы.

В Республике Алтай выделенные в 2020 году средства были направлены на развитие туристического потенциала региона, транспортной и коммунальной инфраструктуры. В рамках индивидуальной программы ведется обустройство туристских троп на особо охраняемых природных территориях, а также субсидирование авиаперевозок. Выделенные в декабре средства планируется направить на создание регионального фонда развития промышленности и строительство нового жилья.

В Туве в рамках индивидуальной программы развития началась модернизация комплекса для производства железобетонных изделий и кирпича. Также в рамках программы в регионе ведется подготовка для запуска лесоперерабатывающего производства, комплекса переработки дикоросов, создание инфраструктуры для жилищного строительства. Кроме того, в регионе проводится модернизация санаторно-курортного комплекса «Чедер».

В Алтайском крае в рамках индивидуальной программы предоставлены субсидии для малых и средних предприятий на покрытие части затрат на приобретение оборудования.

В Калмыкии средства программы по линии Минэкономразвития были направлены на поддержку предпринимателей, а также предоставление займов на реализацию инвестиционных проектов и создание Фонда развития республики.

В Курганской области докапитализирована микрокредитная компания, а также планируется развитие государственных и частных промышленных парков.



Индивидуальные программы развития были утверждены правительством России в 2020 году для десяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития. В список регионов вошли Республика Алтай, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашия, Курганская и Псковская области, Алтайский край. За каждым регионом закреплен куратор на уровне федерального ведомства. Минэкономразвития курирует реализацию программ Республики Алтай, Карелии и Тувы. Программы рассчитаны до 2024 года, на их реализацию выделено 50 млрд рублей из федерального бюджета.

