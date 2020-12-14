Комиссия Федеральной антимонопольной службы признала Московский Кредитный Банк нарушившим статью 14.2 закона «О защите конкуренции» и вынесла ему предписание об устранении последствий такого нарушения. Об этом в понедельник сообщается на сайте ФАС.

Основанием для возбуждения дела стало неисполнение банком в полном объеме предупреждения, выданного ведомством в конце февраля этого года.

Антимонопольщики указывают, что банк с декабря 2018 года по июнь 2020-го вводил потребителей в заблуждение относительно обязательных условий, влияющих на доходность ряда дебетовых карт (пенсионной карты «Мудрость», карты «Мир привилегий МКБ ВР Club» и «Москарты» в рамках пакета карточных услуг «Выгодный»), за счет применения разных подходов к раскрытию информации о таких условиях.

В рамках продвижения карт, предусматривающих начисление дохода на остаток денежных средств, банк обращал основное внимание посетителей сайта на процентную ставку. Однако указаний на то, что проценты не начисляются на остаток, превышающий 300 тыс. рублей, на странице не было. Информация об этом условии в тарифах также раскрывалась в отличной по сравнению с иными условиями форме. Все это могло создавать у потребителей ложное впечатление о возможности получения дохода на любую сумму денежных средств, размещенных на карточном счете, при выполнении обязательного условия по минимальному среднемесячному остатку, пришли к выводу антимонопольщики.

Банку было выдано предупреждение с требованием устранить нарушения, которое МКБ в полном объеме не выполнил.

После возбуждения антимонопольного дела за время его рассмотрения МКБ внес изменения в тарифы (в единообразной форме раскрыл информацию обо всех условиях, влияющих на доходность) и во внутренние распорядительные документы, регламентирующие порядок взаимодействия сотрудников банка с клиентами. Тем самым нарушение было устранено.

Между тем при вынесении предписания комиссия ФАС исходила из необходимости устранения негативных последствий нарушения путем доведения до клиентов, оформивших карты за время совершения банком нарушения, информации обо всех условиях, в том числе об условии ограничения максимальной суммы, на которую происходит начисление процентов.

«Информация о наличии ограничения максимальной суммы, на которую происходит начисление процентов, была доведена до держателей пенсионной карты «Мудрость» в рамках исполнения другого предупреждения ФАС России, поэтому комиссия предписала банку осуществить аналогичное индивидуальное информирование клиентов по двум другим картам — «Мир привилегий МКБ ВР Club» и «Москарта» в рамках пакета карточных услуг «Выгодный». При этом разместить пресс-релиз обо всех условиях начисления процентов на остаток на сайте банку необходимо по всем трем рассмотренным картам», — комментирует заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.



«С учетом того, что банк предпринял действия, предусмотренные предупреждением ведомства, несвоевременно, не в полном объеме и только в результате возбуждения дела, по факту выявленного нарушения будет инициировано административное производство. Банку грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

