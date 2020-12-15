Новые налоговые изменения правительства, несмотря на данные ранее гарантии фискальной стабильности, стали негативным сигналом для бизнеса, заявил в интервью РБК председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. По его мнению, властям не следовало повышать налоги во время кризиса.

«После президентских выборов 2018 года было четко сказано, что на следующий политический цикл налоги не повышаются. Когда НДС был повышен, также сказали: «Больше мы ничего делать не будем». Эти шаги верны с точки зрения социальной справедливости, но они подрывают доверие общества к заявлениям правительства о том, что налоговая система останется неизменной. Речь [идет] не только про прогрессивную шкалу — это и дополнительное налогообложение добывающих отраслей, и изменение схемы НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых. — Прим. ред.). Для многих это четкий сигнал: ты не можешь надолго и устойчиво планировать свой бизнес, поскольку изменения будут достаточно серьезными», — заявил Задорнов.

По его мнению, возвращение России к прогрессивной шкале налогообложения неизбежно. Но вводить ее целесообразно, когда граждане будут четко понимать, на что государство собирается потратить деньги. «Я думаю, что возвращение России к прогрессивной шкале налогообложения неизбежно. Но это нужно делать лишь тогда, когда мы, налогоплательщики, будем четко понимать, на что государство, и лучше все-таки не на федеральном уровне, а на муниципальном и региональном, собирается потратить наши деньги. В какой форме? Пока ощущение, что государство как не самый эффективный расходователь денег в жизни каждого из нас присутствует», — пояснил банкир.

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Как он сообщил, экстренные меры были с точки зрения объема затрат и результата достаточно эффективными. «В отличие от многих экономистов я считаю, что Россия не могла заниматься прямой раздачей денег как предприятиям, так и людям в силу уровня жизни и места нашей финансовой системы в мировой экономике. Мы не обладаем резервной валютой и не можем идти на такие же меры», — подчеркнул Задорнов.

Он добавил, что правительство все же пошло на прямую раздачу денег — это увеличение вдвое пособия по безработице, прямые выплаты семьям с детьми, но по несколько нерациональной схеме, когда эти выплаты получали и люди со скромными доходами, и очень обеспеченные семьи. «Любая социальная помощь должна оказываться прежде всего нуждающимся. «Многодетные миллионеры» также получают по несколько десятков тысяч в виде разовых выплат, хотя, признаем честно, совсем не нуждаются в поддержке государства», — отметил Задорнов.

Как он оценил, в целом принятые правительством меры замедлили падение ВВП примерно на 1,5–2 п. п. «Я думаю, что прямой вклад мер правительства в сохранение ВВП составляет где-то 1,5–2 процентных пункта с точки зрения замедления падения. Конечно, что-то было сделано не на 100% эффективно. Но если сравнить экономическую политику российского правительства и целого ряда других стран, мы очень неплохо выглядим на их фоне», — подчеркнул глава «Открытия».