📰 Проблему острой нехватки рабочих рук на российских стройках Минстрой предлагает решить путем организованного завоза, размещения и оформления трудовых мигрантов, пишет «Коммерсант» . Инициатива согласована с Минтрудом, МВД и Роспотребнадзором. Упрощенными, впрочем, назвать новые правила довольно сложно — фактически приглашающая сторона должна взять на себя полную ответственность за нужных ей работников. Приглашающие организации будут также обязаны обеспечить получение приезжими справок об отсутствии у них COVID-19. В правительстве полагают, что из-за пандемии российский рынок труда уже лишился до 1,5 млн работников. При этом российские граждане идти работать на стройку не хотят, несмотря на усилившуюся безработицу и зарплаты, выросшие у строителей с 50 тыс. до 80–90 тыс. рублей.

📰 Минэкономразвития подготовило проект постановления, расширяющий перечень функций портала госуслуг, пишут «Известия» . Согласно документу, открыть наследственное дело, заверить перевод, получить исполнительную надпись по взысканию задолженности у нотариуса можно будет онлайн. Нотариально значимые действия граждане и организации смогут совершить через портал госуслуг уже в первой половине 2021 года. Единственный нюанс — для этого им потребуется электронная подпись. Эксперты в целом одобрительно отозвались о нововведении, но предостерегли, что оно может спровоцировать мошенничество.

📰 Госдума 15 декабря обсудит вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам, пишет «Российская газета» . Депутаты рассмотрят сразу два законопроекта. Первый подготовлен членом Совета Федерации Василием Иконниковым, второй — группой депутатов от «Справедливой России». Депутаты постоянно предлагают вернуть индексацию работающим пенсионерам, но для этого потребуются дополнительные средства. Так, восстановление индексации страховых пенсий увеличит расходы Пенсионного фонда в 2020 году на 368,5 млрд рублей, в 2021-м — на 426,4 млрд, в 2022-м — на 524,6 млрд.

📰 На фоне массового прихода частных инвесторов на рынок коллективных инвестиций управляющие компании расширяют предложения в сегменте закрытых паевых инвестфондов, пишет «Коммерсант» . «Альфа-Капитал» собирается формировать рентный фонд, ориентированный на вложения в объекты недвижимости ресторанов быстрого питания. По оценке экспертов, доходность таких инвестиций может составлять 10–13% годовых. Вместе с тем для формирования такого фонда требуется тщательная экспертиза и создавать его целесообразно с крупными сетями. Рассматриваются сети фастфуда KFC, Burger King и McDonald`s в Московской, Ленинградской и Тверской областях.