Российские фондовые индексы во вторник начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,15% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 249,81 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,89% и равнялся 1 385,71 пункта.

Пандемия вновь вышла на первый план, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. «После достаточно хорошего старта торгов на этой неделе к вечеру понедельника настроения на рынках существенно ухудшились. Вновь на первый план вышла ситуация с распространением коронавируса, которую в последнее время инвесторы игнорировали, фокусируясь на новостях о разработке и тестировании вакцин. Поводом стали заявления мэра Нью-Йорка о возможном введении в городе полноценного локдауна в ближайшие недели», — комментирует эксперт.

С учетом внешнего фона, говорит Зварич, сегодня утром ожидается преобладание продаж в российских акциях, что приведет к снижению индекса Мосбиржи в район 3 230 пунктов.

«В ходе торгов, при отсутствии факторов, способных изменить настроения инвесторов, давление на российский рынок может сохраниться, что приведет к дальнейшему отступлению рынка в сторону отметки 3 200 пунктов», — заключает аналитик.

