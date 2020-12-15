Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск доллар потерял 30 копеек, евро — 31 копейку по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,49 рубля (минус 38 копеек), курс евро — 89,28 рубля (минус 42 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, во вторник утром по паре доллар/рубль ожидается движение в диапазоне 72,8—74 рубля. По его словам, продавцам нужно как можно быстрее вернуть курс под уровень 73,4 рубля, иначе закрепление цены выше 74,25 откроет покупателям дорогу к уровню 76 рублей. Так как рубль укрепляется шесть недель подряд, то отскок курса доллара может быть таким же стремительным, как и снижение, отметил эксперт.

«Рубль все-таки начал отыгрывать сильную техническую перекупленность и фундаментальную слабость. Отметка 73 по паре доллар/рубль вновь не была взята. Поэтому неудивительно, что рубль вчера вечером отреагировал резким снижением на удешевление нефти и «красную» Америку. Не исключено, что сегодня пара доллар/рубль, если не получит новых краткосрочных драйверов снижения, закрепится выше отметки 74, открыв себе дорогу на 76», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.