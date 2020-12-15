Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил сформировать в России совет по ценам, который будет являться постоянно действующим совещательным органом.

«Напомню, что я уже предлагал правительству создать рабочую группу по ценовой политике с привлечением представителей ЦБ, депутатского корпуса, бизнеса, экономистов. Считаю, что можно пойти дальше и сформировать постоянно действующий орган — совет по ценам. Такие совещательные структуры действуют в целом ряде зарубежных стран с рыночной экономикой, например, в Испании», — приводятся слова Миронова в сообщении пресс-службы фракции.

По мнению Миронова, главной проблемой является то, что в результате деятельности всех правительств России с 1990-х годов так и не были созданы эффективные механизмы сдерживания роста цен на социально значимые товары. Он также повторил свои предложения по комплексной госпрограмме, которая могла бы регулировать розничные и оптовые цены. Она предусматривает выдавливание из торговых цепочек ненужных, навязанных искусственно посредников и спекулянтов, в том числе через совершенствование закона «О торговле», развитие сбытовой кооперации, расширение антимонопольных мер и полномочий органов власти по регулированию цен, рост господдержки аграрного сектора и меры по повышению благосостояния россиян.