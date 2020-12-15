Газпромбанк ввел новый вклад «Ваш успех».

Вклад открывается от 50 тыс. рублей сроком на 367, 548 и 1 095 дней. Процентная ставка устанавливается в зависимости от суммы и срока вклада и составляет 4,6—5,5% годовых.

Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены.

Проценты ежемесячно капитализируются.

При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке до востребования.

Также банк повышает ставки по вкладу «Для сбережения» при размещении средств на срок от 91 до 180 дней. Теперь ставка на данный срок составит 4,9% годовых.