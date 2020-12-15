Портал Банки.ру подвел итоги конкурса среди читателей рассылки по теме микрофинансирования. Поздравляем победителей!

Список победителей:

E-mail Имя boka***7@gmail.com Григорий ludm***4@gmail.com Людмила anna***6@ya.ru Анна tima***8@mail.ru Тимур saby***3@mail.ru Данил sani***9@mail.ru Александр Mars***y@bk.ru Маршалко zoxi***h@gmail.com Зохид svet***8@gmail.com Светлана homa***8@gmail.com Юлия olic***a@yandex.ru Ольга anze***h@gmail.com Анжелика vlad***8@mail.ru Владимир pent***8@mail.ru Роман rusl***1@gmail.com Руслан

С 27 октября по 26 ноября в разделе МФО проводился конкурс. Банки.ру разыгрывали 15 призов по 15 тыс. рублей среди пользователей, которые подпишутся на рассылку о новостях МФО.

Обращаем внимание на то, что все победители получат персональное уведомление о выигрыше, а также памятку о порядке получения призов на указанный при регистрации e-mail. По всем вопросам можно писать на info@banki.ru.

Напомним, подписчики смогут первыми узнавать новости рынка и получать интересные предложения МФО.