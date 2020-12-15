Портал Банки.ру подвел итоги конкурса среди читателей рассылки по теме микрофинансирования. Поздравляем победителей!

Список победителей:

E-mailИмя
boka***7@gmail.comГригорий
ludm***4@gmail.comЛюдмила
anna***6@ya.ruАнна
tima***8@mail.ruТимур
saby***3@mail.ruДанил
sani***9@mail.ruАлександр
Mars***y@bk.ruМаршалко
zoxi***h@gmail.comЗохид
svet***8@gmail.comСветлана
homa***8@gmail.comЮлия
olic***a@yandex.ruОльга
anze***h@gmail.comАнжелика
vlad***8@mail.ruВладимир
pent***8@mail.ruРоман
rusl***1@gmail.comРуслан

С 27 октября по 26 ноября в разделе МФО проводился конкурс. Банки.ру разыгрывали 15 призов по 15 тыс. рублей среди пользователей, которые подпишутся на рассылку о новостях МФО.

Обращаем внимание на то, что все победители получат персональное уведомление о выигрыше, а также памятку о порядке получения призов на указанный при регистрации e-mail. По всем вопросам можно писать на info@banki.ru.

Напомним, подписчики смогут первыми узнавать новости рынка и получать интересные предложения МФО.