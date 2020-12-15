Портал Банки.ру подвел итоги конкурса среди читателей рассылки по теме микрофинансирования. Поздравляем победителей!
Список победителей:
|Имя
|boka***7@gmail.com
|Григорий
|ludm***4@gmail.com
|Людмила
|anna***6@ya.ru
|Анна
|tima***8@mail.ru
|Тимур
|saby***3@mail.ru
|Данил
|sani***9@mail.ru
|Александр
|Mars***y@bk.ru
|Маршалко
|zoxi***h@gmail.com
|Зохид
|svet***8@gmail.com
|Светлана
|homa***8@gmail.com
|Юлия
|olic***a@yandex.ru
|Ольга
|anze***h@gmail.com
|Анжелика
|vlad***8@mail.ru
|Владимир
|pent***8@mail.ru
|Роман
|rusl***1@gmail.com
|Руслан
С 27 октября по 26 ноября в разделе МФО проводился конкурс. Банки.ру разыгрывали 15 призов по 15 тыс. рублей среди пользователей, которые подпишутся на рассылку о новостях МФО.
Обращаем внимание на то, что все победители получат персональное уведомление о выигрыше, а также памятку о порядке получения призов на указанный при регистрации e-mail. По всем вопросам можно писать на info@banki.ru.
Напомним, подписчики смогут первыми узнавать новости рынка и получать интересные предложения МФО.