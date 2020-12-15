Власти Москвы работают над очередным пакетом мер поддержки бизнеса, в который входит помощь нестационарным торговым объектам (НТО) и другим предприятиям города. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк в рамках XIV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

«Мы достаточно серьезно помогли бизнесу, но на этом мы не заканчиваем. У нас с вами грядет второй пакет мер поддержки бизнеса. <...> Там в том числе есть помощь НТО и помощь другим предприятиям, есть ряд отсрочек», — сказал Немерюк, отвечая на вопрос о новых мерах поддержки из-за второй волны коронавируса в городе.

Он также напомнил, что с понедельника, 14 декабря, в Москве вакцину от коронавируса теперь могут сделать также работники сферы услуг и торговли. «Наши сотрудники каждый день сталкиваются с огромным количеством посетителей, и, конечно, это очень важно, чтобы у всех был шанс привиться», — отметил Немерюк.

В период пандемии московским правительством было принято четыре антикризисных пакета, которые включают около 20 мер общим объемом 87,9 млрд рублей. Поддержкой воспользовались 49,5 тыс. предприятий, на которых работают около 770 тыс. человек. Объем фактически предоставленной помощи составил 34,6 млрд рублей.