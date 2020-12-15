Банк России установил официальные курсы валют на 16 декабря.

Курс доллара повысился на 51,81 копейки, составив 73,4453 рубля (72,9272 рубля на 15 декабря). Курс евро вырос на 59,99 копейки до 89,1846 рубля (с 88,5847 рубля на 15 декабря).

На Московской бирже на 13:47 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 54 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — на 55 копеек, валюты стоят 73,33 и 89,15 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника: 73,3—73,66 рубля за доллар и 89,02—89,62 рубля за евро.