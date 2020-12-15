К новогодним праздникам банк «Восточный» подготовил кредитное предложение для клиентов. В период с 14 по 20 декабря 2020 года кредитная карта «90 дней без процентов» доступна по специальному праздничному тарифу.

Среди преимуществ новогоднего тарифа карты «90 дней без процентов»:

повышенный кредитный лимит до 500 тыс. рублей;

сниженная ставка по кредиту вне льготного периода до 18% годовых;

90 дней льготного периода, в течение которых проценты не начисляются;

повышенный кешбэк.

Система кешбэка позволяет самостоятельно выбирать, за какие покупки будет возвращаться больше денег. На выбор дается пять бонусных категории: «Онлайн-покупки» (до 15% кешбэка за покупки в Интернете и 1% кешбэка за все остальные покупки), «За рулем» (20% кэшбэка за расходы на АЗС, 5% — за оплату парковки, такси и каршеринга, 1% — за все остальное), «Отдых» (10% кешбэка за расходы на кино и такси и 5% кешбэка — за кафе и рестораны, 1% — за остальные покупки), «Тепло» (5% кешбэка за оплату ЖКУ, покупки в аптеках и общественный транспорт и 1% — за остальные покупки), «Все включено» (2% кешбэка на все покупки).

Менять предпочтительную категорию кешбэка можно каждый месяц через мобильное приложение или интернет-банк «Восточного».

Предложение ограничено по времени: оформить карту по специальному новогоднему тарифу можно с 14 по 20 декабря 2020 года в любом отделении банка «Восточный».